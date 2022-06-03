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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз" с космическим грузовиком успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 июня, в 12:32 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" под именем "Донбасс" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", сообщает Роскосмос. Через 529 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны.

"Этот пуск посвящен Донецкой и Луганской Народным Республикам, для этого на головной обтекатель ракеты нанесены флаги ДНР и ЛНР, а также официальная символика, а на вторую ступень носителя - надпись "Донбасс". Также посмотреть на пуск приехали дети с Донбасса", - отмечают в госкорпорации.

Корабль везет 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также 1458 кг различного оборудования и материалов, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Кроме того, на станцию будет доставлен комплекс следующих целевых нагрузок:

  • укладки "Спланх" для исследования особенностей состояния пищеварительной системы космонавтов во время длительного нахождения в условиях невесомости;
  • укладка "Салива-Иммуно" для проведения медицинских экспериментов "Нейроиммунитет" по изучению специфики иммунных ответов у человека во время и после космического полета;
  • укладки "Нейролаб" для проведения медицинских экспериментов "Пилот-Т" по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;
  • укладки "Воздух" и "Поверхность" для проведения эксперимента "Асептик" по разработке средств обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в условиях космического полета;
  • укладка "Биопробы" для проведения эксперимента "Биодеградация" по исследованию влияния микрофлоры на конструкционные материалы в условиях космоса и разработки методов биологической безопасности космических аппаратов;
  • аппаратура "Луч-2М" для проведения эксперимента "Структура" по получению высококачественных образцов белковых кристаллов.

В грузовом отсеке корабля "Прогресс МС-20" также находятся четыре сверхмалых космических аппарата: "Циолковский-Рязань" № 1-2 и "ЮЗГУ-55" № 11-12, разработанных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (г. Курск) под руководством специалистов РКК "Энергия". Очередная партия "кубсатов" должна завершить формирование автономной интеллектуальной группировки университетских спутников по программе пятого этапа научно-образовательного космического эксперимента "Радиоскаф".

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