В центре Самары столкнулись Chevrolet и Kia, пострадали дети

В субботу, 4 июня, в центре Самары произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:07 56-летняя женщина на Chevrolet Captiva на пересечении улиц Комсомольской и Водников проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Kia Sorento под управлением 31-летнего мужчины.
В аварии пострадали трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, находившиеся в Kia.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...