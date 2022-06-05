В центре Самары столкнулись Chevrolet и Kia, пострадали дети

В субботу, 4 июня, в центре Самары произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:07 56-летняя женщина на Chevrolet Captiva на пересечении улиц Комсомольской и Водников проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Kia Sorento под управлением 31-летнего мужчины.

В аварии пострадали трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, находившиеся в Kia.