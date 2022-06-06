Товары и услуги от билайна появились на маркетплейсе Wildberries

Оператор билайн заключил соглашение с одним крупнейшим игроком отечественного рынка e-commerce (электронной коммерции) — Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине билайна, включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.
Оператор билайн стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.
Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов, как Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее. Клиент может забрать товар привычным для себя способом: доставка курьером по адресу или в пункт выдачи заказов. Доставка может быть платной и осуществляется силами ООО "Вайлдберриз". Подробности на сайте wildberries.ru.
Покупатели также могут связаться с поддержкой билайна и получить оперативный ответ по продукции, представленной на Wildberries. В обозримом будущем планируется запуск различных промоакций со скидками на товары оператора.
Это уже не первый маркетплейс, где представлен билайн. Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.
"Выход на Wildberries — серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries", — отметил руководитель по развитию платформ электронной коммерции Вадим Деревцов.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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