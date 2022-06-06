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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Товары и услуги от билайна появились на маркетплейсе Wildberries

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн заключил соглашение с одним крупнейшим игроком отечественного рынка e-commerce (электронной коммерции) — Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине билайна, включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Оператор билайн стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.

Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов, как Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее. Клиент может забрать товар привычным для себя способом: доставка курьером по адресу или в пункт выдачи заказов. Доставка может быть платной и осуществляется силами ООО "Вайлдберриз". Подробности на сайте wildberries.ru.

Покупатели также могут связаться с поддержкой билайна и получить оперативный ответ по продукции, представленной на Wildberries. В обозримом будущем планируется запуск различных промоакций со скидками на товары оператора.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен билайн. Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

"Выход на Wildberries — серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries", — отметил руководитель по развитию платформ электронной коммерции Вадим Деревцов.

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