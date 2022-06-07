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ПСБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ начал прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний.

Ставка по ипотечному кредиту составляет 5% годовых, максимальная сумма — 18 млн рублей для покупки жилья в российских городах-миллионниках и 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости. Кредит предоставляется на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

Условия распространяются на сотрудников компаний, осуществляющих деятельность в области развития информационных технологий, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

"ПСБ активно участвует в государственных инициативах, направленных на повышение качества и доступности жилья для населения. Сегодня IT-индустрия приобретает ключевое значение в процессах импортозамещения и адаптации российской инфраструктуры к работе в новых экономических реалиях. Мы уверены, что новая отраслевая ипотечная программа послужит эффективным инструментом долгосрочной мотивации IT-cпециалистов, а возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях станет для них действенным стимулом реализовывать свой потенциал в России", — отмечает директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Подать заявку на получение кредита можно в любом в отделении банка.

Ставка 5,00% годовых по программе "Госпрограмма. ИТ-специалисты" действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования для сотрудников ИТ-компаний, которые включены в реестр аккредитованных организаций, работающих в области информационных технологий. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. Максимальная сумма кредита — 18 млн. руб. при приобретении недвижимости на территории субъекта Российской Федерации с численностью населения свыше 1 млн. человек (минимальный доход заемщика или созаемщика — от 150 тыс. руб.) и 9 млн. руб. — при численности населения до 1 млн. человек (минимальный доход — от 100 тыс. руб.). Возраст заемщика или созаемщика — от 22 до 44 лет (включительно). Срок кредита — от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2024 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам, вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 31.05.2022 г. Кредит предоставляется ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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