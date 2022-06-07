ПСБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

ПСБ начал прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний.

Ставка по ипотечному кредиту составляет 5% годовых, максимальная сумма — 18 млн рублей для покупки жилья в российских городах-миллионниках и 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости. Кредит предоставляется на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

Условия распространяются на сотрудников компаний, осуществляющих деятельность в области развития информационных технологий, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

"ПСБ активно участвует в государственных инициативах, направленных на повышение качества и доступности жилья для населения. Сегодня IT-индустрия приобретает ключевое значение в процессах импортозамещения и адаптации российской инфраструктуры к работе в новых экономических реалиях. Мы уверены, что новая отраслевая ипотечная программа послужит эффективным инструментом долгосрочной мотивации IT-cпециалистов, а возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях станет для них действенным стимулом реализовывать свой потенциал в России", — отмечает директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Подать заявку на получение кредита можно в любом в отделении банка.