ТОАЗ помогает развивать велотуризм в Тольятти

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) принял участие в создании новых веломаршрутов по городским достопримечательностям к юбилею Тольятти.

Городские власти и деловые круги Тольятти и Ставропольского района ведут активную работу по развитию внутреннего туризма. За последние годы в Тольятти и районе проведена большая работа по устройству мест притяжения (общественные пространства, памятники, пищевые точки, торговые центры). ТОАЗ принял решение по реализации проекта, который позволит связать эти объекты в прогулочно-экскурсионные маршруты.

Проект "ВелоЛука: экотуризм начинается с Тольятти!" АНО "Планета" - это не просто пропаганда здорового образа жизни и велосипедного спорта и туризма, он направлен на развитие инфраструктуры велотуризма в Тольятти и Ставропольском районе, продвижение новых и существующих веломаршрутов. В рамках проекта была проведена большая исследовательская работа (оценка удобства улиц, велоинфраструктуры города) с пополнением электронной базы данных, информационная (создание картографического веб-сайта с подробной информацией для велотуристов, чат-бот в социальной сети, буклеты на знание ПДД со ссылкой на веломаршруты) и инженерная (установка двух уличных станций для ремонта велосипедов, нанесение информации на тротуары и велодорожки). Проект получил поддержку в рамках грантовой программы ПАО "ТОАЗ" "Химия добра" (3-й этап).

Для велотуристов проект актуален тем, что предоставляет больше бесплатных возможностей для качественного проведения собственного досуга. Создание велостанций позволяет велосипедистам осуществлять при необходимости самостоятельный ремонт во время велопрогулок, не прерывая их. Станции установлены в общественных местах: на площади ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) и площади спорткомплекса "Акробат" (ул. Баныкина, 22а).

"Тольяттиазот регулярно поддерживает общественные инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, на развитие спорта и туризма в регионе. Проект "ВелоЛука" - это яркий пример соединения любимого хобби, спорта и развития регионального туризма. Места в Тольятти и Ставропольском районе очень красивые, благодаря проекту с ними можно познакомиться воочию, не навредив при этом природе региона", - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Проект актуален. Число пользователей велосипеда в Тольятти ежегодно растет, много тольяттинцев и гостей города, готовых к активному отдыху. Многолетняя работа клуба "ВелоТольятти" показывает стабильно растущий интерес к индивидуальным и групповым велопрогулкам. Проект продолжает многолетнюю работу клуба по развитию велоинфраструктуры и веломаршрутов. Поддержка ПАО "ТОАЗ" расширила возможности развития велотуризма. Клуб "ВелоТольятти" одним из первых в городе в 2014 году начал проводить бесплатные экскурсии по городу, значительно увеличив узнаваемость туристических объектов. Таким образом, реализация проекта будет способствовать увеличению количества довольных туристов и росту туристической отрасли. Это вдвойне приятно в юбилейный для Тольятти год", - рассказал директор АНО "Планета" Антон Анатольевич Сазонов.

Напомним, участвовать в конкурсе "Химия добра" могут организации, инициирующие проекты, призванные решить проблемы в таких сферах, как развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений. В данный момент открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 1 июля 2022 года.

Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" - "Благотворительность и поддержка региона" - "Химия добра".