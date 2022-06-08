Два человека погибли ночью в ДТП под Самарой

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Во вторник, 7 июня, 25-летний водитель автомобиля Lada Kalina в 23:10 между 1 и 2 км трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся со встречным грузовиком Scania Р440, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.