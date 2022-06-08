Два человека погибли ночью в ДТП под Самарой

Во вторник, 7 июня, 25-летний водитель автомобиля Lada Kalina в 23:10 между 1 и 2 км трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся со встречным грузовиком Scania Р440, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Фура ехала с груженым полуприцепом, в котором было 36 кубометров пиломатериалов.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 30-летний пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...