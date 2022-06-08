Новикомбанк предложил расширить систему мер господдержки проектов импортозамещения

Новикомбанк предложил расширить систему мер государственной поддержки проектов, направленных на обеспечение независимости страны от импорта. Инициативы опорного банка Госкорпорации Ростех касаются разработки новых механизмов льготного финансирования логистической инфраструктуры, компенсации затрат компаний-импортеров на транспортировку различных видов продукции, внедрения программ льготного кредитования предприятий импортозависимых отраслей.

"Важнейшим приоритетом для Новикомбанка были и остаются программы импортозамещения. Сейчас, когда импорт кратно сократился, российские предприятия могут занять освобождающиеся рыночные ниши, обеспечивая возрастающий внутренний спрос. Наша задача — помочь им воспользоваться открывающимися возможностями, — комментирует председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Банком накоплен уникальный опыт финансирования производств высокотехнологичной продукции, благодаря чему мы видим ситуацию изнутри и понимаем, какие именно приоритетные меры необходимы предприятиям. Именно они стали основой для выработки предложений по мерам государственной поддержки обеспечения технологического суверенитета нашей страны".

Напомним, Новикомбанк на протяжении многих лет финансирует проекты по созданию высокотехнологичной продукции: производство крыла самолета МС-21 из композитных материалов и авиадвигателя нового поколения ПД-14, турбин большой мощности для электростанций, сельскохозяйственной техники, тепловизоров, медицинского оборудования и другой современной продукции. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на финансовую систему и реальный сектор экономики, эта работа не останавливается — банк содействует ускорению темпов промышленного производства и инициированию новых масштабных проектов для достижения независимости страны от импорта.

Инициативы Новикомбанка по расширению мер государственной поддержки замещения импорта направлены для включения в итоговый протокол сессии "Промышленная политика в условиях торгово-экономической блокады", которая состоялась в рамках Национального промышленного саммита, прошедшего в Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова.