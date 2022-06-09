В Самаре госпитализировали водителя легковушки после ДТП на ул. Нагорной

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В среду, 8 июня, в Кировском районе Самары попал в ДТП 21-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области