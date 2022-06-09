В Самаре госпитализировали водителя легковушки после ДТП на ул. Нагорной

В среду, 8 июня, в Кировском районе Самары попал в ДТП 21-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:40 мужчина выезжал с прилегающей территории. Напротив дома № 211 по ул. Нагорной он не уступил дорогу и столкнулся с Kia Cerato под управлением 46-летней женщины.
В аварии пострадал водитель отечественной машины. Его госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...