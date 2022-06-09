В Сергиевском районе выясняют обстоятельства ДТП с легковушкой и грузовиком

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В четверг, 9 июня, по предварительным данным, в Сергиевском районе столкнулись ВАЗ-2115 и большегруз. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.