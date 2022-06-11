В Красноярском районе водитель Toyota вылетел в кювет, пострадали три человека

В пятницу, 10 июня, в Красноярском районе пострадал водитель автомобиля Toyota Corolla, вылетевшего в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 05:10 на 3 км 900 м автодороги "Волжский-Мирный-Малая Царевщина" — "Урал". 21-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый кювет. С места происшествия госпитализированы водитель и два пассажира Chevrolet Lacetti.
Правоохранители отмечают, что в течении календарного года водитель Toyota привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 37 раз.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...