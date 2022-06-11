В Красноярском районе водитель Toyota вылетел в кювет, пострадали три человека

В пятницу, 10 июня, в Красноярском районе пострадал водитель автомобиля Toyota Corolla, вылетевшего в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 05:10 на 3 км 900 м автодороги "Волжский-Мирный-Малая Царевщина" — "Урал". 21-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый кювет. С места происшествия госпитализированы водитель и два пассажира Chevrolet Lacetti.

Правоохранители отмечают, что в течении календарного года водитель Toyota привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 37 раз.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.