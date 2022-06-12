Тольяттинка, спровоцировавшая ДТП, отказалась от медосвидетельствования

В субботу, 11 июня, в 18:30 34-летняя женщина на Lada Granta в районе дома № 45 по ул. Борковской в Тольятти нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустила столкновение с автомобилем Chery Tiggo под управлением 39-летнего водителя.
Женщине-водителю медиками назначено амбулаторное лечение. На законное требование инспекторов пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения она ответила отказом.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...