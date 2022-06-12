Тольяттинка, спровоцировавшая ДТП, отказалась от медосвидетельствования

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В субботу, 11 июня, в 18:30 34-летняя женщина на Lada Granta в районе дома № 45 по ул. Борковской в Тольятти нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустила столкновение с автомобилем Chery Tiggo под управлением 39-летнего водителя.