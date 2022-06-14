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Музеи и выставки Культура

В зале Союза художников России откроется выставка Галины Суздальцевой

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 июня, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союза художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка (6+) Галины Суздальцевой.

Галина Суздальцева родилась в Волгограде в 1942 году. Окончила Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, живописно-педагогическое отделение (1958-1964), затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую монументальной живописи под руководством профессора, Народного художника РФ А. А. Мыльникова (1964-1979).

Художник-монументалист и живописец. Является автором более 20 монументальных работ, выполненных для Самары и области. Как живописец-станковист отдает предпочтение жанрам портрета, натюрморта, пейзажа. Также активно работает в графике (пастель, смешанная техника).

Член Союза художников России с 1978 года. С 1970 года — участник областных выставок. Экспонент региональных ("Большая Волга", 1974, 2008), республиканских (Москва, 1976; Сочи, 1978), Всесоюзной (Свердловск, 1974), куйбышевских художников "Жигули" (Москва-Ленинград, 1975), международных (Болгария, София, Пловдив, Стара-Загора. Казанлык, 1977) художественных выставок.

С 1996 г. доцент кафедры ИЗО и ДПИ Самарского государственного педагогического университета.

"Когда миру оставлено великое и прекрасное наследие в изобразительном искусстве, то художники, оставив студенческую скамью, произносят: "Стою перед мольбертом и ничего не понимаю". С этой минуты и не позже начинается работа над собой. Творческий почерк вырабатывается в течение жизни и ему свойственно меняться. Художник обязан участвовать в жизненном процессе активно, обязан иметь гражданскую позицию", — говорит Галина Суздальцева.

Выставка продлится до 5 июля.

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