Два человека погибли и три пострадали в ДТП под Сергиевском

Во вторник, 14 июня, в 15:00 в Сергиевском районе на 20-м километре трассы "Сергиевск - Русская Селитьба" произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2114 и Lada Granta, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, водитель и мужчина-пассажир "четырнадцатой" скончались до приезда медиков "скорой". Три участника ДТП доставлены в лечебное учреждение.
Прибывшие госавтоинспекторы оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...