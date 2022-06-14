Два человека погибли и три пострадали в ДТП под Сергиевском

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Во вторник, 14 июня, в 15:00 в Сергиевском районе на 20-м километре трассы "Сергиевск - Русская Селитьба" произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2114 и Lada Granta, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.