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Страхование Финансы

И никаких котиков: россияне составили портрет идеального арендатора

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство владельцев съемных квартир хотят сдавать жилье в аренду гражданам России и славянам без животных, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян, представляющих все федеральные округа страны¹. Предпочтение отдают семьям.

Российские арендодатели предпочитают сдавать недвижимость гражданам своей страны: 44% опрошенных назвали это главным условием, которое они предъявляют к арендаторам. 26% уточнили, что готовы сдавать жилье только славянам. В ходе опроса респонденты могли дать множественный ответ.

Вторым по распространенности требованием было отсутствие домашних животных — почти 30% высказались против содержания питомцев в их квартире. Такое же количество рантье назвали депозит обязательным условием для сдачи жилья.

Немаловажную роль для многих имеет семейное положение арендатора: почти треть опрошенных предпочтут сдавать квартиру семьям. Причем для 13% таких рантье важно, чтобы квартиранты были женаты, но без детей. Если речь заходит об арендаторах-одиночках, то предпочтение россияне отдадут девушкам — одинокую девушку в качестве квартиросъемщика хотят видеть в шесть раз чаще, чем одинокого мужчину.

Больше трети арендаторов рассказали, что нашли квартиру самостоятельно и заключили договор аренды. Вторым по популярности каналом поиска стали знакомые — через них жилье нашли еще 30% опрошенных (они снимают квартиры как по договору, так и без него в пропорции 50 на 50). Каждый пятый арендатор (21%) нашел квартиру через риэлтора, каждый седьмой (14%) — снял самостоятельно без оформления договора.

Квартиры сейчас арендуют 12% россиян: в стране традиционно предпочтение отдают покупке недвижимости. В собственном жилье проживают 72% респондентов. 16% опрошенных признались, что живут у родителей и других родственников или в социальном жилье.

"Такие "фильтры", как происхождение, пол и семейное положение дают арендодателю ложное ощущение, что он контролирует ситуацию. О том, что такая дискриминация недопустима в приличном обществе, при этом вообще забывают. Считается, что девушки аккуратнее, семьи не съедут через месяц, а граждан своей страны проще привлечь к ответственности. Но не стоит полагаться на стереотипы — ничто из перечисленного не гарантирует бережного отношения к вашей собственности. А тем более, к собственности ваших соседей — если по вине арендаторов им будет причинен ущерб, например, из-за залива, — говорит начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц "Росгосстраха" Екатерина Зенченко. — Защиту их имущества и, соответственно, вашего спокойствия — что у вас не возникнет неприятных денежных исков при сдаче квартиры внаем — может гарантировать только ваша страховка. Если, конечно, вы застрахуете ответственность перед соседями".

¹ В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них мужчин 42%, женщин — 58%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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