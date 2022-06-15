Tele2 и "Связной" продвигают eSIM

Tele2, российский оператор мобильной связи, планирует усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт. Оператор и технологический ретейлер "Связной" запустили совместную акцию для своих клиентов. При подключении eSIM в рознице "Связного" они получат 60 Гб мобильного интернета.
В магазинах "Связного" клиенты могут приобрести виртуальные карты Tele2 на выгодных условиях. При покупке eSIM с тарифом "Мой онлайн" абоненты оператора получают 60 Гб интернет-трафика. Начисление бонуса происходит по 10 Гб ежемесячно в течение полугода при внесении абонентской платы за тариф.
Технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Использование виртуальных карт удобно: нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Виртуальную SIM-карту нельзя потерять или повредить.
Николай Белогубец, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:
"Технология eSIM, которую наша компания внедрила первой в российском телекоме, становится все популярнее. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Потенциал инновационной технологии подтверждает и проникновение устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2: их доля за минувший год увеличилась с 3 до 6%. Tele2 заинтересована в развитии инновационного направления. У компании "Связной" широкое покрытие сети салонов и высокая экспертиза в предоставлении услуг. Совместный проект позволит нам усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт".
Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым сервисам компании "Связной":
"Виртуальные карты пользуются спросом. Клиенты все чаще предпочитают eSIM, которая позволяет иметь два номера на одном телефоне или, напротив, одновременно подключить к одному номеру несколько смартфонов, планшет, умные часы и прочие "умные" устройства. Главное, чтобы гаджет поддерживал eSIM. Наш партнер Tele2 выступает новатором технологии и демонстрирует впечатляющую динамику по темпам прироста виртуальных карт. Мы рады предложить покупателям магазинов "Связной" актуальное инновационное решение".
Технологию eSIM от Tele2 можно подключить в салонах "Связного" в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, где оказывает услуги мобильный оператор. Абонентам потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной пластиковой SIM-карты на eSIM.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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