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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 и "Связной" продвигают eSIM

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, планирует усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт. Оператор и технологический ретейлер "Связной" запустили совместную акцию для своих клиентов. При подключении eSIM в рознице "Связного" они получат 60 Гб мобильного интернета.

Фото: предоставлено Tele2

В магазинах "Связного" клиенты могут приобрести виртуальные карты Tele2 на выгодных условиях. При покупке eSIM с тарифом "Мой онлайн" абоненты оператора получают 60 Гб интернет-трафика. Начисление бонуса происходит по 10 Гб ежемесячно в течение полугода при внесении абонентской платы за тариф.

Технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Использование виртуальных карт удобно: нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Виртуальную SIM-карту нельзя потерять или повредить.

Николай Белогубец, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:

"Технология eSIM, которую наша компания внедрила первой в российском телекоме, становится все популярнее. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году. Потенциал инновационной технологии подтверждает и проникновение устройств с поддержкой eSIM в сети Tele2: их доля за минувший год увеличилась с 3 до 6%. Tele2 заинтересована в развитии инновационного направления. У компании "Связной" широкое покрытие сети салонов и высокая экспертиза в предоставлении услуг. Совместный проект позволит нам усилить присутствие на розничном рынке виртуальных SIM-карт".

Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым сервисам компании "Связной":

"Виртуальные карты пользуются спросом. Клиенты все чаще предпочитают eSIM, которая позволяет иметь два номера на одном телефоне или, напротив, одновременно подключить к одному номеру несколько смартфонов, планшет, умные часы и прочие "умные" устройства. Главное, чтобы гаджет поддерживал eSIM. Наш партнер Tele2 выступает новатором технологии и демонстрирует впечатляющую динамику по темпам прироста виртуальных карт. Мы рады предложить покупателям магазинов "Связной" актуальное инновационное решение".

Технологию eSIM от Tele2 можно подключить в салонах "Связного" в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, где оказывает услуги мобильный оператор. Абонентам потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной пластиковой SIM-карты на eSIM.

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