Глава Отрадного признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности

Следствием и судом установлено, что глава Отрадного, действуя вопреки интересам службы, утвердил ряд постановлений, которыми распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу одной из организаций города, тем самым создав дискриминационные условия для осуществления деятельности обществом с ограниченной ответственностью на товарном рынке теплоснабжения в границах тепловых сетей городского округа Отрадный.
Согласно утвержденным нормативно-правовым актам, тепловая нагрузка подключенных абонентов была уменьшена за счет перевода жилых домов и объектов социальной сферы на отопление конкурирующей организацией. При этом, представители общества с ограниченной ответственностью, чьи интересы пострадали, неоднократно обращались в администрацию с заявлением о невозможности производить тепловую энергию только для промышленных потребителей в связи с техническими особенностями котельной. Данное заявление было оставлено без рассмотрения.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области неоднократно выдавались предупреждения в адрес главы города о необходимости прекращения указанных действий, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области администрации городского округа Отрадный отказано в удовлетворении требования о признании недействительным вышеуказанного предупреждения. Однако, каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов организации предпринято не было.
Судом признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это