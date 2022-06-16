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Преступления Происшествия

В самарском деле о продаже данных ритуальщикам появился новый эпизод

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области обнаружился еще один эпизод в уголовном деле о продаже данных умерших пациентов больницы. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в получении взяток заподозрили патологоанатома самарской горбольницы № 4 Николая Черяпин. Тогда же под уголовное преследование попал представитель производственного кооператива "Память" Шаронов. По версии следствия, он передал врачу 850 тыс. рублей.

Теперь следователи нашли еще одного предпринимателя, который, предположительно, с мая 2018 по февраль 2021 г. покупал у медика данные об умерших в больнице людях. За эти сведения заплатили более 1 млн рублей. Теперь бизнесмена задержали. Следователи считают, что врачу переводили деньги после того, как ритуальщики заключали договор с родственниками умерших.

Гид потребителя

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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