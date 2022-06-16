В Музее Эльдара Рязанова пройдет детский мастер-класс "Зоотроп. Как оживают картинки"

В воскресенье, 19 июня, в 14:00, в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет мастер-класс для детей "Зоотроп. Как оживают картинки" (6+).

"Каждый хоть раз мечтал снимать кино. Так станьте режиссером! Для этого не нужны камера и актеры — только желание, фантазия и зоотроп. Это "волшебный" прибор, который заставляет двигаться рисунки, вследствие чего получается мультик", — отмечают организаторы.

На мастер-классе дети узнают, что подобные зоотропу устройства появились еще в древнем Китае, а также об изобретателях, которые внесли особый вклад в искусство движущихся изображений. Также участники выяснят, как эти устройства работают.

Лектор Елена Козырева — старший научный сотрудник музея.

Цена 150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.