В Музее Эльдара Рязанова пройдет детский мастер-класс "Зоотроп. Как оживают картинки"

В воскресенье, 19 июня, в 14:00, в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет мастер-класс для детей "Зоотроп. Как оживают картинки" (6+).
"Каждый хоть раз мечтал снимать кино. Так станьте режиссером! Для этого не нужны камера и актеры — только желание, фантазия и зоотроп. Это "волшебный" прибор, который заставляет двигаться рисунки, вследствие чего получается мультик", — отмечают организаторы.
На мастер-классе дети узнают, что подобные зоотропу устройства появились еще в древнем Китае, а также об изобретателях, которые внесли особый вклад в искусство движущихся изображений. Также участники выяснят, как эти устройства работают.
Лектор Елена Козырева — старший научный сотрудник музея.
Цена 150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?