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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Три клика до ВАТС: предприниматели смогут дистанционно оформить договор для подключения облачной телефонии "Ростелекома"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" расширяет возможности канала самообслуживания для облачной услуги "Виртуальная АТС" (ВАТС). Теперь новые компании-клиенты могут самостоятельно, без участия менеджера, оформить договор и подключить один из самых востребованных цифровых сервисов онлайн на сайте rt.ru. Первыми доступ к дистанционному заключению договора на подключение ВАТС получили новые клиенты "Ростелекома" на территории Уральского федерального округа и Пермского края, но уже в ближайшее время это смогут сделать предприниматели во всех регионах присутствия компании.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Оформить договор и подключить облачную телефонию самостоятельно не сложнее, чем сделать покупку в интернет-магазине. Для покупки ВАТС на сайте "Ростелекома" клиенту нужно заполнить данные для авторизации через ЕСИА, выбирать тарифный план и номер, а после этого онлайн подписать договор в личном кабинете* и оплатить услугу. Весь процесс занимает не больше 10 минут, а начать пользоваться сервисом можно сразу после поступления оплаты.

"Мы давно привыкли к онлайн-покупкам товаров и услуг, ведь это быстро и удобно. Стремясь к созданию лучшего клиентского опыта, "Ростелеком" внедряет этот современный способ подключения сервисов и для корпоративных заказчиков, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса. Возможность дистанционно заключить договор и самостоятельно подключить виртуальную АТС — первый шаг в развитии каналов самообслуживания для B2B-клиентов. Я уверен, что предприниматели оценят удобство и надежность технологий онлайн-покупок и смогут в сэкономленное время уделить больше внимания своему бизнесу и развитию отношений с клиентами", — отметил директор по работе с малым и средним бизнесом "Ростелекома" Тимофей Абраменко.

Услуга "Виртуальная АТС" работает в 575 городах присутствия "Ростелекома". Широкий функционал надежного решения операторского класса обеспечивает потребности клиентов разного размера бизнеса. Возможность самостоятельного подключения ВАТС на территориях, не входящих в Уральский федеральный округ и Пермский край, поэтапно появится до конца 2022 года.

*Необходимо подтвердить полномочия подписывать договор от имени компании электронной цифровой подписью.

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