В Тольятти госпитализирован водитель ВАЗа, в который въехала иномарка

В четверг, 16 июня, в 17:50 в Центральном районе Тольятти 35-летняя женщина за рулем Renault Arkana возле здания № 39А по Комсомольскому шоссе выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с белым автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 36-летнего мужчины.
После этого иномарка опрокинулась и допустила столкновение с синим автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 48-летней женщины.
С места происшествия с полученными травмами госпитализирован водитель белой "семерки".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...