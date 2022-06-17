В Тольятти госпитализирован водитель ВАЗа, в который въехала иномарка

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В четверг, 16 июня, в 17:50 в Центральном районе Тольятти 35-летняя женщина за рулем Renault Arkana возле здания № 39А по Комсомольскому шоссе выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с белым автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 36-летнего мужчины.