Оператор билайн запустил акцию "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона"

Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — возможность купить комплект, состоящий из смартфона Xiaomi, аксессуаров и бонусных рублей. Все вместе по цене одного смартфона. Предложение будет действительно до 15 июля 2022 года.
В состав акционного комплекта входят:
- смартфон со скидкой;
- опция "Рубли на связь по акции" на 6 месяцев;
- дополнительные товары — аксессуары, умные часы.
Цена SIM-карты не входит в стоимость комплекта.
В акции "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона" участвуют тарифы "На максимум!" и "На максимум+!", а также тарифы линеек "Близкие люди" и "Близкие люди+" (кроме "Близкие Люди 1", "Близкие Люди 1+" и "Близкие люди с Яндекс Плюс").
Среди представленных смартфонов Xiaomi в акции участвуют Redmi 10C на 64 и 128GB, Redmi Note 10S на 128GB, а также Redmi Note 9C на 32, 64 и 128GB.
Абонентская плата тарифа, независимо от его условий, списывается посуточно до даты полного израсходования денежных средств с бонусного баланса, начисленных по опции "Рубли на связь по акции".
Акция "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона" проводится с 15 июня до 15 июля 2022 на территории России, кроме Республики Крым и Севастополя, в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания билайна.
Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна по ссылке — beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/xiaomi-3-v-1-po-cene-smartfona/.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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