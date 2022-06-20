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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн запустил акцию "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — возможность купить комплект, состоящий из смартфона Xiaomi, аксессуаров и бонусных рублей. Все вместе по цене одного смартфона. Предложение будет действительно до 15 июля 2022 года.

В состав акционного комплекта входят:

  • смартфон со скидкой;
  • опция "Рубли на связь по акции" на 6 месяцев;
  • дополнительные товары — аксессуары, умные часы.

Цена SIM-карты не входит в стоимость комплекта.

В акции "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона" участвуют тарифы "На максимум!" и "На максимум+!", а также тарифы линеек "Близкие люди" и "Близкие люди+" (кроме "Близкие Люди 1", "Близкие Люди 1+" и "Близкие люди с Яндекс Плюс").

Среди представленных смартфонов Xiaomi в акции участвуют Redmi 10C на 64 и 128GB, Redmi Note 10S на 128GB, а также Redmi Note 9C на 32, 64 и 128GB.

Абонентская плата тарифа, независимо от его условий, списывается посуточно до даты полного израсходования денежных средств с бонусного баланса, начисленных по опции "Рубли на связь по акции".

Акция "Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона" проводится с 15 июня до 15 июля 2022 на территории России, кроме Республики Крым и Севастополя, в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания билайна.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна по ссылке — beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/xiaomi-3-v-1-po-cene-smartfona/.

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