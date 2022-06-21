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"Открытие Авто": каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машины

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам исследования экспертов "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие"), типичный российский автовладелец имеет в собственности одну машину, преимущественно корейского или японского бренда, старше 5 лет. Более двух третей опрошенных при покупке отдали предпочтение новому автомобилю, а каждый второй приобрел машину в кредит (48%). Для большинства участников опроса автомобиль является базовой необходимостью и используется для повседневных потребностей. При этом 7% автовладельцев в текущих условиях купили машину с целью перепродажи.

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных автомобилистов владеют только одной машиной, а 16% — двумя. В топ-3 самых популярных марок, на которых ездят российские автолюбители, вошли корейские и японские бренды Kia, Toyota, Hyundai (используют 37% водителей). Отечественный бренд Lada популярен только у 10% участников опроса. А замыкает пятерку немецкий Volkswagen, которым владеют 9% опрошенных. В десятке самых популярных автомобилей владельцы также отметили: Nissan (есть у 7%), Skoda и BMW (по 5%), Mazda и Renault (по 4%).

Большая часть опрошенных (38%) водят автомобиль старше 5 лет, 28% — трех-пятилетний, 24% — с пробегом в 1—3 года и еще 10% владеют личным транспортом в возрасте до года.

При покупке последней машины две трети респондентов (64%) сделали выбор в пользу новой. При этом практически половина опрошенных признались, что купили автомобиль в кредит: 35% воспользовались автокредитом, 15% — потребительским кредитом. 42% будущих автовладельцев оплатили всю сумму из собственных средств, 13% заняли частично в долг у знакомых, а 6% купили автомобиль в трейд-ин.

Для абсолютного большинства участников опроса (86%) личный транспорт является базовой необходимостью, для 5% — средством заработка, а для 4% — инвестицией. Еще 5% опрошенных отметили, что своя машина — роскошь в текущих условиях.

94% используют автомобиль прежде всего для повседневных потребностей, 44% — для рабочих задач, 41% — для путешествий, а 7% купили его с целью дальнейшей перепродажи.

Сегодня клиенты "Открытие Авто" могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,9% годовых в рублях.

*Опрос проведен экспертами "Открытие Авто" 1–15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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