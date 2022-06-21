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Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о Куйбышевской студии кинохроники

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 июня, в 18:30, в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Куйбышевская студия кинохроники в годы Великой Отечественной войны" (12+).

Куйбышевская (Самарская) студия кинохроники внесла большой вклад в кинолетопись страны. Особую роль она играла во время Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей, вторым городом по значению в стране. Куйбышевская студия в это время обслуживала восемь областей и шесть автономных республик Поволжья. Студия выпускала фильмы и киножурналы, которые должны были поднять патриотический дух граждан. Многие операторы студии ушли на фронт.

Научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет, как эвакуация Центральной студии кинохроники повлияла на работу местной студии, какую роль играли куйбышевские фронтовые операторы в создании кинодокументов военного времени, какие темы интересовали тогда хроникеров?

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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