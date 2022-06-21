Банк "Открытие": половина жителей ПФО имеет финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцев

Почти у половины жителей Приволжского федерального округа личные накопления в марте — июне уменьшились или были полностью направлены на текущие расходы. Другая половина опрошенных сохранила личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. 65% хотят иметь сбережения, которых им бы хватило более чем на 12 месяцев, уже имеют подобные сбережения 15%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

До 24 февраля 2022 года 3% респондентов не имели накоплений. У 31% накопления были, но с тех пор уменьшились. Еще 17% имели накопления, но сейчас вынуждены полностью направить их на текущие расходы. 15% заявили об увеличении личных накоплений за последние три месяца.

У 64% опрошенных отношение к накоплениям после начала спецоперации и введения санкций против России не изменилось. Из них 35% копили деньги раньше и делают это, а 29% не имели сбережений и раньше и не имеют возможности копить сейчас. Среди тех, у кого отношение изменилось, 23% перестали копить и начали тратить сбережения, а 12% наоборот решили начать копить, хотя раньше не делали этого.

75% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России. При этом у 38% расходы увеличились сильно, а 37% незначительно. Не изменились расходы у 15% опрошенных, немного снизились у 4%, сильно снизились у 7%.

Из тех, кто имеет сбережения, у 22% при текущем уровне расходов и доходов их хватит на 1-2 месяца. 21% смогут продержаться на личных финансовых запасах от трех месяцев до полугода, 15% — от 6 до 12 месяцев, еще 15% — свыше 12 месяцев.

При этом 65% хотели бы иметь запас личных сбережений на срок свыше 12 месяцев. Еще 20% — на 6-12 месяцев, 9%- на 3-6 месяцев, 3%- хотя бы на 1-2 месяца. Принципиально не хотят иметь сбережений лишь 3% респондентов.

*Опрос проведен банком "Открытие" 13–17 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.