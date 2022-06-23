Оператор билайн объявляет об акции "Семейный бонусный пакет 50 ГБ": + 50 ГБ ежемесячно на максимально выгодных условиях

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Оператор билайн запускает акцию "Семейный бонусный пакет 50 ГБ". В ее рамках абонентам ежемесячно будут предложены 50 ГБ на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги "Дели Гиги" или "Дели ВСЁ" до 20 августа.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн