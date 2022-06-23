Оператор билайн объявляет об акции "Семейный бонусный пакет 50 ГБ": + 50 ГБ ежемесячно на максимально выгодных условиях

Оператор билайн запускает акцию "Семейный бонусный пакет 50 ГБ". В ее рамках абонентам ежемесячно будут предложены 50 ГБ на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги "Дели Гиги" или "Дели ВСЁ" до 20 августа.
Акция предоставляется только новым абонентам билайна.
"Дели Гиги" — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.
"Дели ВСЁ" — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.
Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.
Подробнее об акции — beeline.ru/customers/products/50-gb-v-podarok/.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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