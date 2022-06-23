В Сызрани ищут водителя, сбившего подростка и скрывшегося

Во вторник, 21 июня, в 14:00, неизвестный водитель ехал по 2-му Производственному переулку в Сызрани и в районе дома № 16 сбил 15-летнего парня, который ехал на велосипеде по проезжей части.
Подросток самостоятельно обратился с травмами в больницу.
Водитель скрылся с места аварии скрылся. Полицейские устанавливают его личность и ищут возможных очевидцев случившегося.
Госавтоинспекция Сызрани просит всех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, обращаться по телефону: 8 (8464) 33-38-66 либо 102.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...