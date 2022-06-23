В Сызрани ищут водителя, сбившего подростка и скрывшегося

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Во вторник, 21 июня, в 14:00, неизвестный водитель ехал по 2-му Производственному переулку в Сызрани и в районе дома № 16 сбил 15-летнего парня, который ехал на велосипеде по проезжей части.