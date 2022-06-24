"ЛизаАлерт", ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности

Отряд "ЛизаАлерт", социальная сеть "ВКонтакте" и телекоммуникационный оператор билайн объединяют усилия и технологии для развития добровольческой поисково-спасательной деятельности в России.

Партнеры разработали и запустили в сети "ВКонтакте" чат-бот в официальном сообществе "ЛизаАлерт". Он поможет пользователям больше узнавать о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев "ЛизаАлерт" в разных регионах России. Все это позволит снизить нагрузку на "горячую линию" отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек.

Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему "Привет". Его главная особенность - оказание помощи "здесь и сейчас". Например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях - при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно "ВКонтакте" в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт" или по SMS: для этого нужно подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru - оповещения будут бесплатными для абонентов всех операторов.

Чтобы помочь продвижению чат-бота и приросту добровольцев в рядах "ЛизаАлерт", сеть "ВКонтакте" запустила специальную рекламную кампанию, призванную привлечь как можно больше внимания к проекту.

Ранее "ВКонтакте" и билайн поддержали документальный сериал "Неспокойные ночи. LizaAlert" о деятельности поисково-спасательного отряда. Сериал был снят совместно с Центром поиска пропавших людей. Серия за серией демонстрируют документальные кадры спасательных операций и рабочие будни тысяч волонтеров отряда по всей стране. Картина набрала миллионы просмотров среди русскоязычной аудитории.

"Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнерствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с сетями "ВКонтакте" и билайн показала отличные результаты в рамках создания и продвижения 3-го сезона документального сериала "LizaAlert. Неспокойные ночи". Тогда совместными усилиями нам удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Уверен, наше сотрудничество снова увенчается успехом, и чат-бот поможет нам привлечь новых добровольцев", - отметил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.