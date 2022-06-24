"ЛизаАлерт", ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности

Отряд "ЛизаАлерт", социальная сеть "ВКонтакте" и телекоммуникационный оператор билайн объединяют усилия и технологии для развития добровольческой поисково-спасательной деятельности в России.
Партнеры разработали и запустили в сети "ВКонтакте" чат-бот в официальном сообществе "ЛизаАлерт". Он поможет пользователям больше узнавать о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев "ЛизаАлерт" в разных регионах России. Все это позволит снизить нагрузку на "горячую линию" отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек.
Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему "Привет". Его главная особенность - оказание помощи "здесь и сейчас". Например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях - при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.
Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно "ВКонтакте" в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт" или по SMS: для этого нужно подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru - оповещения будут бесплатными для абонентов всех операторов.
Чтобы помочь продвижению чат-бота и приросту добровольцев в рядах "ЛизаАлерт", сеть "ВКонтакте" запустила специальную рекламную кампанию, призванную привлечь как можно больше внимания к проекту.
Ранее "ВКонтакте" и билайн поддержали документальный сериал "Неспокойные ночи. LizaAlert" о деятельности поисково-спасательного отряда. Сериал был снят совместно с Центром поиска пропавших людей. Серия за серией демонстрируют документальные кадры спасательных операций и рабочие будни тысяч волонтеров отряда по всей стране. Картина набрала миллионы просмотров среди русскоязычной аудитории.
"Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнерствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с сетями "ВКонтакте" и билайн показала отличные результаты в рамках создания и продвижения 3-го сезона документального сериала "LizaAlert. Неспокойные ночи". Тогда совместными усилиями нам удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Уверен, наше сотрудничество снова увенчается успехом, и чат-бот поможет нам привлечь новых добровольцев", - отметил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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