Водитель "Нивы" сбил велосипедиста и скрылся в Самарской области

В четверг, 23 июня, в Приволжском районе Самарской области в ДТП пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:00 в с. Приволжье 36-летний мужчина ехал на "Ниве" на пешеходном переходе напротив дома № 16а по ул. Парковой сбил несовершеннолетнего велосипедиста. После этого автомобилист скрылся.
ребенок пострадал, но госпитализация не понадобилась.
Сотрудники ГИБДД разыскали и задержали водителя.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...