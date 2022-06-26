Водитель BMW сбил женщину в Самаре

В субботу, 25 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:50 43-летний мужчина ехал на BMW по ул. Советской Армии. Напротив дома № 7б он сбил 39-летнюю женщину, которая шла по проезжей части.

Пешеход пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.