В Самарской области временно перекроют участок трассы М-5 "Урал"

В понедельник, 27 июня, с 03:00 временно прекращено движение всех транспортных средств на федеральной дороге М-5 "Урал" с 962-го по 964-й км (Жигулевская гора), сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Данная мера вводится для проведения работ по предотвращению оползня земляного полотна и разрушения проезжей части. Ограничение будет действовать до 4 июля. За это время дорожники планируют укрепить насыпь, обеспечить водоотвод от проезжей части.
Объезд закрытого участка организован по улично-дорожной сети города Жигулевска (проезд Отважный, улицы Никитинская и Ново-Самарская).
ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативный маршрут следования с учётом вводимого ограничения.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !