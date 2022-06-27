В Самарской области временно перекроют участок трассы М-5 "Урал"

В понедельник, 27 июня, с 03:00 временно прекращено движение всех транспортных средств на федеральной дороге М-5 "Урал" с 962-го по 964-й км (Жигулевская гора), сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Данная мера вводится для проведения работ по предотвращению оползня земляного полотна и разрушения проезжей части. Ограничение будет действовать до 4 июля. За это время дорожники планируют укрепить насыпь, обеспечить водоотвод от проезжей части.

Объезд закрытого участка организован по улично-дорожной сети города Жигулевска (проезд Отважный, улицы Никитинская и Ново-Самарская).

ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативный маршрут следования с учётом вводимого ограничения.