В билайне стартовала большая распродажа аксессуаров и гаджетов

Выгодное предложение для клиентов билайна — в интернет-магазине и салонах продаж оператора стартовала летняя распродажа аксессуаров и гаджетов.
В ее рамках клиенты билайна получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Акции и скидки в билайне позволяют делать покупки со значительной экономией. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный сертификат и гарантию от производителя.
Помимо смартфонов и планшетов, клиенты билайна смогут приобрести по выгодным ценам умные часы и устройства умного дома, а также наушники, чехлы, портативные зарядные устройства, карты памяти, игровые аксессуары и многие другие товары. Среди представленных брендов — Samsung, ZTE, JBL, Honor, Kingston и другие.
Полный перечень товаров, участвующих в распродаже, представлен на сайте оператора — beeline.ru/customers/products/summer-sale-2022/.
Летняя распродажа билайна продлится до 15 августа 2022 года.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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