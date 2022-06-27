В Самаре пострадал пассажир одного из столкнувшихся на Заводском шоссе грузовиков

Утром 27 июня на Заводском шоссе в Самаре столкнулись два грузовика. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото и видео свидетелей, столкнулись встречные мусоровоз и грузовик с крытым кузовом-будкой.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили информацию о ДТП с двумя большегрузами на Заводском шоссе и уточнили, что в результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.