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ДТП Происшествия

В Самаре пострадал пассажир одного из столкнувшихся на Заводском шоссе грузовиков

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 27 июня на Заводском шоссе в Самаре столкнулись два грузовика. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото и видео свидетелей, столкнулись встречные мусоровоз и грузовик с крытым кузовом-будкой.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили информацию о ДТП с двумя большегрузами на Заводском шоссе и уточнили, что в результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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