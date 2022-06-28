Молодежь заинтересована в путешествиях по России

Всероссийский онлайн-опрос молодежи, который провел Центр социологических исследований "14–35" по заданию Минобрнауки России, показал высокую заинтересованность молодежи в путешествиях по России. В ТОП-5 самых привлекательных субъектов РФ для молодежного туризма вошли: Алтайский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Республика Крым. Самыми привлекательными зарубежными туристическими направлениями молодежь назвала Турцию и Италию.

Напомним, что по итогам седьмого ежегодного национального рейтинга, посвященного развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, Самарская область вошла в ТОП-10, поднявшись за год сразу на несколько позиций.

В опросе Центра социологических исследований "14–35", который был проведен с 24 по 27 мая 2022 года, приняли участие более 6,5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 85 регионов. Подавляющее большинство опрошенных (88,6%) выразило заинтересованность в путешествиях по России; 62,1% уже активно реализуют эту возможность. Около половины молодых людей выразили готовность отказаться от заграничных турпоездок, чтобы поддерживать и развивать отечественный туризм.

"Наиболее востребованными мерами поддержки туризма участники опроса назвали программы льгот для оплаты туристических поездок, студенческие обмены между регионами России, расширение экскурсионных возможностей. Для решения этой задачи нами реализуется Программа молодежного и студенческого туризма "студтуризм.рф", которая охватывает более 100 городов 70 регионов. Студенты и молодые специалисты до 35 лет могут достаточно бюджетно пребывать в кампусе вуза, принимать участие в культурно-познавательном, профориентационном или научно-популярном направлениях проекта. Программа успешно зарекомендовала себя, поэтому мы рассчитываем на дальнейшее увеличение туристического потока молодежи", — поделился заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

От Самарской области к Программе молодежного и студенческого туризма "студтуризм.рф" присоединились два вуза — ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет". Также для вовлечения молодежи в познавательный туризм на территории Самарской области действует областной туристический проект "Моя губерния", который реализуется Самарской областной молодежной общественной организацией "Студенческие отряды" с использованием гранта от "Фонда президентских грантов" в рамках Года культурного наследия в Российской Федерации. Проект "Моя губерния" приурочен к 170-летнему юбилею Самарской губернии, который праздновался в 2021 году, и представляет собой систему мероприятий, направленных на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде, формирование бережного отношения к природному наследию родного края и позитивного отношения к здоровому образу жизни через участие в туристических походах.

ТОП-5 самых популярных видов молодежного туризма, по мнению респондентов, участвовавших в опросе Центра социологических исследований "14–35", это: туры по паркам развлечений, горные походы, водные туры, диско-туры и шопинг-туры.

Оптимальный срок для путешествий — 6-10 дней. Предпочтительный бюджет — не более 50 тысяч рублей на человека (нижние пределы — от 15 тысяч).

Более половины — 53,4% не могут себе позволить путешествовать чаще чем раз в полтора-два года, 38,3% респондентов путешествуют 1-2 раза в год и чаще. Возможность поездок по России для молодых людей ограничивается несколькими ключевыми факторами: высокими ценами, низким уровнем сервиса и климатическими условиями.

Летом 2022 г. половина участников опроса будет путешествовать по России (46%), другая половина не планирует воспользоваться туристическими возможностями (42,8%).

При выборе туристического направления молодежь руководствуется: ценовой политикой, комфортабельным пребыванием, советами друзей и знакомых, личным положительным опытом.

Молодые россияне предпочитают путешествовать на автомобиле. Соответственно, маршруты поездок определяются, во многом исходя из доступности транспортной инфраструктуры.

Большинство молодых людей хотели бы во время поездок активнее участвовать в местной культурной жизни — в формате экскурсий, выставок, творческих площадок, концертов, квестов и т. д. Они отметили недостаток качественной информации о подобных событиях в регионах России.

Более половины опрошенных не знает о программах и проектах по поддержке молодежного туризма. Среди тех, кто обладает такой информацией, лишь 20% реально принимали участие в каком-либо подобном проекте.

Основными источниками информации о туристических направлениях, маршрутах, поездках по России для молодежи являются друзья и знакомые, родители или родные, а также блогеры.

Отметим, что на территории Самарской области с июня 2020 г. департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке регионального Правительства реализуется проект "Поехали!". За это время было осуществлено 50 выездных мероприятий. В среднем в каждом из пресс-туров принимало участие порядка 30 журналистов и блогеров. Целевая аудитория проекта — молодые люди, которые планируют свой отдых на территории Российской Федерации и готовые рассмотреть Самарскую область в качестве туристического направления. Основным каналом распространения информации являются интернет-платформы: сайты, социальные сети, тревел-блоги и т. д. Участники пресс-туров проекта — журналисты и блогеры — еженедельно показывают и рассказывают в своих материалах о самых интересных местах и туристических сервисах Самарской области.

Развитие туристического потенциала Самарской области — одна из приоритетных задач для регионального правительства, реализацию которой контролирует Губернатор Дмитрий Азаров. Так, в конце 2021 года Самарская область заключила соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ", которое направлено на развитие туристической инфраструктуры. Также Глава региона Дмитрий Азаров заключил важное соглашение с Русским географическим обществом, направленное, в том числе, на сохранение и защиту природных ресурсов губернии.