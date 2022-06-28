Realme Narzo 50 можно купить только в офисах продаж и на сайте билайна

Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в его офисах продаж и интернет-магазине появился realme narzo 50. Смартфон можно приобрести в составе акционного комплекта — realme narzo 50 на 128 Гб вместе с беспроводными наушниками realme Buds Air 2 за 19 990 рублей.
Для новых и действующих абонентов билайна при покупке в офисах продаж за ту же цену доступен вариант комплекта realme narzo 50 (128 Гб) + 2 тыс. бонусных рублей в рамках опции "Рубли на связь по акции". Принять участие в акции могут клиенты оператора, использующие тарифные планы линейки "Близкие люди" (кроме "БЛ1" и "БЛ1+"), "На максимум!", "На максимум+!" и "Твое решение". Более подробное описание условий — на сайте оператора.
Realme Narzo 50 обладает мощным игровым процессором MediaTek® helio G96, экраном FHD 6.6" (120 Гц), возможностью быстрой зарядки 33 Вт аккумулятора 5000 мА·ч и тройной AI-камерой (50 + 2 + 2 Мп). В смартфоне также присутствует тройной слот: 2 nano SIM + microSDTM, а также поддержка внешней памяти до 256 Гб.
Акционное предложение билайна будет действовать всего месяц — до 27 июля 2022 года.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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