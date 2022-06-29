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Кино Культура

В Самаре покажут документальный фильм "Домовой" об Олеге Белове

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 июня, в 19:00, в ЦРК "Художественный" пройдет открытый показ документального фильма "Домовой" (16+) — о жизни и судьбе заслуженного артиста России Олега Белова, известного самарской аудитории не только яркими театральными ролями, но и социальными проектами.

Премьера состоялась в декабре 2021 года. Теперь его смогут увидеть все желающие. Документалка уже получила награду международного фестиваля ZILANT как лучшая режиссерская работа в номинации "Документальный фильм".

Картина рассказывает о том, как в мае 2012 г. одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим собой, преодолевая социальные барьеры и общепринятые установки.

Фильм "Домовой" самарского режиссера Антона Долганова — рассказ о жизни Олега Белова от первого лица и от лица тех, кто сыграл в его судьбе важную роль. Рассказ о движущей силе любви к своему делу, преданности и дружбе, о незримой руке помощи и о том, что антракты нужны не только во время спектаклей, но и в жизни.

Олег Белов успешно продолжает театральный путь артиста и является примером для тех, кто столкнулся с преодолением.

Для получения пригласительного на показ необходимо обратиться в Telegram-канал.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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