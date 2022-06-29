В Самаре покажут документальный фильм "Домовой" об Олеге Белове

30 июня, в 19:00, в ЦРК "Художественный" пройдет открытый показ документального фильма "Домовой" (16+) — о жизни и судьбе заслуженного артиста России Олега Белова, известного самарской аудитории не только яркими театральными ролями, но и социальными проектами.

Премьера состоялась в декабре 2021 года. Теперь его смогут увидеть все желающие. Документалка уже получила награду международного фестиваля ZILANT как лучшая режиссерская работа в номинации "Документальный фильм".

Картина рассказывает о том, как в мае 2012 г. одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим собой, преодолевая социальные барьеры и общепринятые установки.

Фильм "Домовой" самарского режиссера Антона Долганова — рассказ о жизни Олега Белова от первого лица и от лица тех, кто сыграл в его судьбе важную роль. Рассказ о движущей силе любви к своему делу, преданности и дружбе, о незримой руке помощи и о том, что антракты нужны не только во время спектаклей, но и в жизни.

Олег Белов успешно продолжает театральный путь артиста и является примером для тех, кто столкнулся с преодолением.

Для получения пригласительного на показ необходимо обратиться в Telegram-канал.