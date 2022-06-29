Два человека попали в больницу после ДТП с пятью машинами в Самаре

В среду, 29 июня, в Самаре в ДТП попал 41-летний водитель ISUZU. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 8:50 мужчина ехал по ул. Утевской. В районе дома № 42 по ул. Уральской он врезался в стоявший в заторе Audi под управлением 53-летнего водителя. После удара автомобиль Audi отбросило на встречный Volkswagen Polo, за рулем которого был 36-летний мужчина. ISUZU столкнулся с попутной "Газелью". После этого "Газель" отбросило на встречную полосу, а ISUZU врезался в Lada Kalina под управлением 33-летнего мужчины.
Травмы получили водитель ISUZU и пассажир Volkswagen. Их доставили на "скорой" в больницу.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...