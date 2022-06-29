Два человека попали в больницу после ДТП с пятью машинами в Самаре

В среду, 29 июня, в Самаре в ДТП попал 41-летний водитель ISUZU. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 8:50 мужчина ехал по ул. Утевской. В районе дома № 42 по ул. Уральской он врезался в стоявший в заторе Audi под управлением 53-летнего водителя. После удара автомобиль Audi отбросило на встречный Volkswagen Polo, за рулем которого был 36-летний мужчина. ISUZU столкнулся с попутной "Газелью". После этого "Газель" отбросило на встречную полосу, а ISUZU врезался в Lada Kalina под управлением 33-летнего мужчины.

Травмы получили водитель ISUZU и пассажир Volkswagen. Их доставили на "скорой" в больницу.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.