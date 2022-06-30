В Октябрьске женщина попала под колеса покатившейся назад машины

В среду, 29 июня, Октябрьске пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
В 10:00 Lada Kalina в районе дома № 5 по пер. Больничному по какой-то причине покатилась назад и сбила 62-летнюю женщину, которая шла по тротуару.
Женщине потребовалась медицинская помощь
Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...