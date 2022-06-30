В жилом доме в Самаре упал лифт с женщиной

Правоохранители должны выяснить обстоятельства ЧП в жилом доме на ул. Ново-Садовой, 139 в Самаре. Происшествие здесь зафиксировали 29 июня.

По информации Волга Ньюс, полученной от жильцов дома, в первом подъезде упал лифт с пятого этажа. Находилась в нем женщина. Она осталась жива, но, по предварительным данным, получила сотрясение головного мозга.

"По факту сообщения из больницы мы сейчас проводим проверку", — прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

В ближайшее время в Самарской области должны заменить 1500 лифтов. Не исключено, что оборудование приобретут в Республике Беларусь.