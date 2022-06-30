На Грушинской поляне начались конкурсные прослушивания

В четверг, 30 июня, на Мастрюковски озера начали активно прибывать гости и участники Грушинского фестиваля. Открытие прошло на Фестивальной поляне в 18:00.

Во время церемонии состоялись парад участников, поднятие флага, а также музыкальное приветствие и презентация творческой программы. Конкурсные прослушивания продолжаются, работают различные площадки.

На одной из них давался концерт-представление "Детской поющей республики". Также ребята, приехавшие на фестиваль, участвуют в "Веселых стартах".

На площадках выступают Александр Топольников, Никита Дорофеев, Анна Грилар и др.

Нина Резник из Москвы приехала на фестиваль с мужем в первый раз и собирается участвовать в конкурсной программе: "Я давно слышала о Грушинскиом фестивале, но не ожидала, что здесь такой масштаб. Мне очень понравилось на Поляне - теплая атмосфера, все классно сделано. Мы хотим отдохнуть душой, попеть песни, послушать, как поют другие".

Владимир Макаров из Тольятти - фестивальный долгожитель: "На фестивале, наверное, был раз двадцать - с детства на Грушинской поляне. Все хорошо в этом году. Лагерь вполне комфортабельный, можно неплохо отдохнуть и попеть любимые песни".

Елена Александрова из Самары тоже много раз была на Грушинском фестивале и рада, что после двухлетнего перерыва Поляна вновь наполняется народом: "Несмотря на солидный возраст, фестиваль не стареет - посмотрите, сколько молодежи. А "Детская поющая республика" - вообще класс. Думаю, нас ждет отличный концерт на "Гитаре", когда сольются голоса молодежи и мэтров авторской песни".

В 2022 году в числе участников фестиваля - Олег Митяев, Василий Уриевский, Тимур Шаов, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин и многие другие. Мэтры и лауреаты споют в главном гала-концерте на сцене-Гитаре в ночь со 2 на 3 июля.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области. Вопросам его развития серьезное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров.