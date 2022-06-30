На Грушинской поляне начались конкурсные прослушивания

В четверг, 30 июня, на Мастрюковски озера начали активно прибывать гости и участники Грушинского фестиваля. Открытие прошло на Фестивальной поляне в 18:00.
Во время церемонии состоялись парад участников, поднятие флага, а также музыкальное приветствие и презентация творческой программы. Конкурсные прослушивания продолжаются, работают различные площадки.
На одной из них давался концерт-представление "Детской поющей республики". Также ребята, приехавшие на фестиваль, участвуют в "Веселых стартах".
На площадках выступают Александр Топольников, Никита Дорофеев, Анна Грилар и др.
Нина Резник из Москвы приехала на фестиваль с мужем в первый раз и собирается участвовать в конкурсной программе: "Я давно слышала о Грушинскиом фестивале, но не ожидала, что здесь такой масштаб. Мне очень понравилось на Поляне - теплая атмосфера, все классно сделано. Мы хотим отдохнуть душой, попеть песни, послушать, как поют другие".
Владимир Макаров из Тольятти - фестивальный долгожитель: "На фестивале, наверное, был раз двадцать - с детства на Грушинской поляне. Все хорошо в этом году. Лагерь вполне комфортабельный, можно неплохо отдохнуть и попеть любимые песни".
Елена Александрова из Самары тоже много раз была на Грушинском фестивале и рада, что после двухлетнего перерыва Поляна вновь наполняется народом: "Несмотря на солидный возраст, фестиваль не стареет - посмотрите, сколько молодежи. А "Детская поющая республика" - вообще класс. Думаю, нас ждет отличный концерт на "Гитаре", когда сольются голоса молодежи и мэтров авторской песни".
В 2022 году в числе участников фестиваля - Олег Митяев, Василий Уриевский, Тимур Шаов, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин и многие другие. Мэтры и лауреаты споют в главном гала-концерте на сцене-Гитаре в ночь со 2 на 3 июля.
Напомним, фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области. Вопросам его развития серьезное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!