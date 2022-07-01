С 1 июля в Самаре на речной транспорт можно будет купить не более трех билетов в одни руки

С 1 июля ООО "СРПП" осуществляет продажу билетов на суда не более трех билетов одному лицу.

Новые правила вводятся в целях обеспечения транспортной доступности по социально-значимым маршрутам и исключения социальной напряженности.

Групповые перевозки пассажиров оформляются билетом на перевозку группы пассажиров (групповым билетом) на основании заранее поданной заявки (не менее чем за одни сутки до отправления), сообщает СРПП.