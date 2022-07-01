Вот такое кино: в Струковском саду открылась цифровая выставка о Самаре в киноискусстве

Компания МТС открыла в Струковском саду интерактивную выставку "Кино в Самаре. Самара в кино", посвященную истории кинематографа и известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге. До 15 августа жители и гости города смогут познакомиться с самыми яркими кинособытиями, ставшими частью самарской истории.

Как подростки с Поляны Фрунзе снялись в легендарном фильме "Тимур и его команда", почему хулиган из Запанского оставил след в жизни Ольги Остроумовой, чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый "профессор Мориарти" и как станция "Алабинская" сыграла роль московского метрополитена — эти и другие интересные факты можно будет узнать на выставке под открытым небом, которая в течение полутора месяцев будет располагаться в Струковском саду. А посмотреть любимое старое кино и познакомиться с новинками можно будет в онлайн-кинотеатре KION, пройдя по QR-коду, размещенному на каждом выставочном стенде.

Выставка включает в себя двадцать четыре информационных стенда с фактами из истории кино и жизни актеров и режиссеров, связанных с Самарой. В подготовке материалов для выставки приняли участие авторы интернет-журнала "Другой город" и самарская художница Елена Загороднева.

"Выставка "Кино в Самаре. Самара в кино" продолжает серию цифровых экспозиций МТС, посвященных интересным страницам истории нашего города и области, — "Самара: из прошлого в будущее" с уникальными фотографиями столетней давности, "Самара — Куйбышев. Истории Безымянки" и "Самара литературная". Наш новый проект рассказывает о важнейшем из всех искусств и роли в нем Самары, а также открывает зрителям огромную коллекцию онлайн-кинотеатра KION, в котором можно посмотреть тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных лент. Эта выставка, как и другие социокультурные проекты МТС, показывает, что новые технологии не только приближают будущее, но и помогают сохранять историческое и культурное наследие региона и привлекать к нему внимание молодежи", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.