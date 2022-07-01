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Кино Культура

Вот такое кино: в Струковском саду открылась цифровая выставка о Самаре в киноискусстве

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС открыла в Струковском саду интерактивную выставку "Кино в Самаре. Самара в кино", посвященную истории кинематографа и известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге. До 15 августа жители и гости города смогут познакомиться с самыми яркими кинособытиями, ставшими частью самарской истории.

Фото: предоставлено МТС

Как подростки с Поляны Фрунзе снялись в легендарном фильме "Тимур и его команда", почему хулиган из Запанского оставил след в жизни Ольги Остроумовой, чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый "профессор Мориарти" и как станция "Алабинская" сыграла роль московского метрополитена — эти и другие интересные факты можно будет узнать на выставке под открытым небом, которая в течение полутора месяцев будет располагаться в Струковском саду. А посмотреть любимое старое кино и познакомиться с новинками можно будет в онлайн-кинотеатре KION, пройдя по QR-коду, размещенному на каждом выставочном стенде.

Выставка включает в себя двадцать четыре информационных стенда с фактами из истории кино и жизни актеров и режиссеров, связанных с Самарой. В подготовке материалов для выставки приняли участие авторы интернет-журнала "Другой город" и самарская художница Елена Загороднева.

"Выставка "Кино в Самаре. Самара в кино" продолжает серию цифровых экспозиций МТС, посвященных интересным страницам истории нашего города и области, — "Самара: из прошлого в будущее" с уникальными фотографиями столетней давности, "Самара — Куйбышев. Истории Безымянки" и "Самара литературная". Наш новый проект рассказывает о важнейшем из всех искусств и роли в нем Самары, а также открывает зрителям огромную коллекцию онлайн-кинотеатра KION, в котором можно посмотреть тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных лент. Эта выставка, как и другие социокультурные проекты МТС, показывает, что новые технологии не только приближают будущее, но и помогают сохранять историческое и культурное наследие региона и привлекать к нему внимание молодежи", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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