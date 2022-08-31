В Самаре из-за соревнований по триатлону ограничат движение транспорта

В субботу, 3 сентября, с 06:00 до 17:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR.
Речь идет об участках улично-дорожной сети:
- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева;
- по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Венцека;
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;
- по ул. Лесной от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Также на вышеуказанных участках с 18:00 2 сентября до 17:00 3 сентября будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.
При этом с 05:00 до 17:00 3 сентября временно отменено движение троллейбусов №6 "Губернский рынок - Грозненская" и №16 "Губернский рынок - 6-й причал".
Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности, маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 207, 247, 261 и 297 можно ознакомиться на соответствующих сайтах.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.