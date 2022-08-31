В Самаре из-за соревнований по триатлону ограничат движение транспорта

В субботу, 3 сентября, с 06:00 до 17:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR.

Речь идет об участках улично-дорожной сети:

- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева;

- по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Венцека;

- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

- по ул. Лесной от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на вышеуказанных участках с 18:00 2 сентября до 17:00 3 сентября будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

При этом с 05:00 до 17:00 3 сентября временно отменено движение троллейбусов №6 "Губернский рынок - Грозненская" и №16 "Губернский рынок - 6-й причал".

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности, маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 207, 247, 261 и 297 можно ознакомиться на соответствующих сайтах.