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Спорт

В последнюю неделю лета Тольятти принял сильнейших яхтсменов России

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 30 августа в акватории Жигулевского моря прошли чемпионат и первенство России по парусному спорту. Около 200 сильнейших спортсменов страны собрались на территории яхт-клуба "Дружба" в Тольятти. Интерес к парусному спорту на берегах Волги во многом поддерживается благодаря усилиям тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот".

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Чемпионат и первенство России по парусному спорту проходили в этом году в дружеской обстановке, но напряженной борьбе. Старты проходили на территории яхт-клуба "Дружба". Борьба за победу шла от самого старта до последних минут гонок, в которых участвовали сильнейшие яхтсмены из многих регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославской и Волгоградской областей, Сочи, Воронежа и других. В эти дни Тольятти в очередной раз стал самой настоящей парусной столицей России. В первые два дня состоялись по четыре гонки в классах "Луч стандарт", "Луч- радиал", "Луч-мини" и "Европа". В последующие дни коррективы в график проведения соревнования внесли погодные условия.

"Эти соревнования отличала очень упорная борьба во всех классах. Немного не повезло с погодой - были слабые ветра. Поэтому вместо запланированных 10 гонок прошли всего шесть. Но напряжение было колоссальное - нельзя было заранее "вычислить" победителя, он определялся в самой последней гонке. Самарская область, как всегда, была и осталась на высоте", - сказал Михаил Федоров, тренер ГАУ "СШОР №6".

Победителями соревнований в своих классах стали воспитанники ГАУ "СШОР № 6" и яхт-клуба "Дружба" Юлия Дудникова, Екатерина Афанасьева, Александр Николаев, Федор Кривобоков, призерами - Леонид Пинегин и Даниил Реутов.

Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Самарской области, Самарской областной федерации парусного спорта, генеральным партнером которой выступает ПАО "КуйбышевАзот". Стоит отметить, что среди призеров и победителей соревнований немало наших земляков, воспитанных на лучших традициях парусного спорта, взявшего свое начало на Волжском берегу яхт-клуба "Дружба".

Созданный энтузиастами в 1965 году яхт-клуб "Дружба" продолжает и сегодня развиваться при поддержке тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот".

По оценке экспертов, сегодня "Дружба" - один из лучших яхт-клубов в России по уровню оснащенности и комфорта для спортсменов. Здесь созданы все условия для занятий и тренировок, а за сезон проводится более 30 регат. Это отличная материально-техническая база для стартов российского и международного уровня, а также для подготовки юных спортсменов. На территории яхт-клуба "Дружба" работают две спортивные школы: ГАУ "СШОР №6" и МБУ ДО "Спортшкола олимпийского резерва №14 "Жигули", где занимаются дети и подростки, делая первые шаги на пути к большим победам.

Евгений Козлов, президент Самарской областной Федерации парусного спорта:

- В чемпионате России соревнования проходили в классах "Луч", "Луч-радиал" и "Европа", а в первенстве страны - "Луч", "Луч-радиал", "Луч-мини", "Европа". За победу боролись спортсмены старше 14 лет. В первенстве соревновались юноши и девушки до 21 года. Среди них - воспитанники спортивных школ Самарской области.

Валерий Жуков, тренер по парусному спорту ГАУ "СШОР №6":

- Хочется отметить высокий уровень прошедших соревнований. Несмотря на сложную ситуацию на воде в отсутствие ветра, наши яхтсмены смогли занять лидерские и призовые места. В ходе гонок им приходилось анализировать каждый момент. Недаром яхтинг называют "Шахматами на воде". И всегда побеждает тот, кто упорно и стабильно тренируется.

Константин Старунов, участник соревнований в классе "Луч", Тольятти:

- Я в парусном спорте уже не один десяток лет. Это один из самых красивых видов спорта. Много раз участвовал в регатах и обязательно продолжу. На этих гонках у нас были достойные соперники, в первую очередь спортсмены из яхт-клубов Санкт-Петербурга, Ростовской области. Соревнования были организованы на высоком уровне, как и работа судей.

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