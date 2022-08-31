Смерть во время застолья привела самарца на скамью подсудимых

В Самаре в суд отправили уголовное дело 36-летнего мужчины, его обвиняют в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 24 мая 2022 г. самарец выпивал со знакомыми в квартире одного из них и поссорился с хозяином. Во время ссоры обвиняемый не менее 10 раз ударил оппонента дубинкой.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.