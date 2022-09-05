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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Как сэкономить семейный бюджет вместе с METRO

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В METRO снизили цены на товары для жителей Самары.

Фото: предоставлено компанией METRO

Компания METRO снизила цены в торговом центре Самары. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более. Для самарцев скидки доступны на постоянной основе.

Последние исследования показывают, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает жителей Самары и предлагает самые низкие цены. Более 12 000 наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объему.

Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь самарцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип "покупай больше — плати меньше" подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и разумно подходит к экономии времени и бюджету.

Новые цены жители Самары могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шоппинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе "Гарантия низких цен". Если самарец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-кратном размере кэшбеком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 миллиона рублей.

METRO совместно с покупателями следит за тем, чтобы цены на качественные товары оставались самыми доступными для каждого.

Гид потребителя

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

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отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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