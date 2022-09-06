ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED

ООО "Секунда", на которое зарегистрирован ТЦ "Аквариум", сменило собственников. Компания Михаила Брейгеля перешла Андрею Варюшину и Александру Леонову - владельцам сети А2MED.
Согласно данным ИАС Seldon Basis, Варюшину и Леонову принадлежит по 50% в капитале "Секунды". Изменения в составе собственников были зафиксированы еще в начале июля. В середине июля должность гендиректора компании покинул Михаил Бейгель. На смену ему пришел Игорь Строкин, возглавлявший в 2011–2013 гг. организацию Василия Ардалина - сына экс-министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - "Мегастрой XXI век" (по данным СМИ, на организацию зарегистрирован ТЦ "Апельсин").
По адресу ТЦ "Аквариум" на ул. Мичурина, 15 в феврале 2022 г. зарегистрировано еще одно ООО Андрея Варюшина и Александра Леонова - "А2МЕД госпиталь им. А. Ф. Леоновой". Возглавляет его Александр Климанов, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами руководителя Центра акушерства и гинекологии А2МЕД Самара.
Кроме того, Варюшину и Леонову принадлежат ООО "Астраханский завод медицинских изделий", клиники "А2МЕД" в Самаре, Перми и Симферополе, ООО "ТД "Самарский завод медицинских изделий" и другие компании.
Сумма сделки по приобретению ТЦ "Аквариум" не известна. В "А2МЕД" комментировать эти события не стали.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.