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Девелопмент Строительство и недвижимость

ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Секунда", на которое зарегистрирован ТЦ "Аквариум", сменило собственников. Компания Михаила Брейгеля перешла Андрею Варюшину и Александру Леонову - владельцам сети А2MED.

Фото: скриншот с видео

Согласно данным ИАС Seldon Basis, Варюшину и Леонову принадлежит по 50% в капитале "Секунды". Изменения в составе собственников были зафиксированы еще в начале июля. В середине июля должность гендиректора компании покинул Михаил Бейгель. На смену ему пришел Игорь Строкин, возглавлявший в 2011–2013 гг. организацию Василия Ардалина - сына экс-министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - "Мегастрой XXI век" (по данным СМИ, на организацию зарегистрирован ТЦ "Апельсин").

По адресу ТЦ "Аквариум" на ул. Мичурина, 15 в феврале 2022 г. зарегистрировано еще одно ООО Андрея Варюшина и Александра Леонова - "А2МЕД госпиталь им. А. Ф. Леоновой". Возглавляет его Александр Климанов, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами руководителя Центра акушерства и гинекологии А2МЕД Самара.

Кроме того, Варюшину и Леонову принадлежат ООО "Астраханский завод медицинских изделий", клиники "А2МЕД" в Самаре, Перми и Симферополе, ООО "ТД "Самарский завод медицинских изделий" и другие компании.

Сумма сделки по приобретению ТЦ "Аквариум" не известна. В "А2МЕД" комментировать эти события не стали.

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