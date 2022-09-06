ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED

ООО "Секунда", на которое зарегистрирован ТЦ "Аквариум", сменило собственников. Компания Михаила Брейгеля перешла Андрею Варюшину и Александру Леонову - владельцам сети А2MED.

Согласно данным ИАС Seldon Basis, Варюшину и Леонову принадлежит по 50% в капитале "Секунды". Изменения в составе собственников были зафиксированы еще в начале июля. В середине июля должность гендиректора компании покинул Михаил Бейгель. На смену ему пришел Игорь Строкин, возглавлявший в 2011–2013 гг. организацию Василия Ардалина - сына экс-министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области - "Мегастрой XXI век" (по данным СМИ, на организацию зарегистрирован ТЦ "Апельсин").

По адресу ТЦ "Аквариум" на ул. Мичурина, 15 в феврале 2022 г. зарегистрировано еще одно ООО Андрея Варюшина и Александра Леонова - "А2МЕД госпиталь им. А. Ф. Леоновой". Возглавляет его Александр Климанов, чьи ФИО полностью совпадают с инициалами руководителя Центра акушерства и гинекологии А2МЕД Самара.

Кроме того, Варюшину и Леонову принадлежат ООО "Астраханский завод медицинских изделий", клиники "А2МЕД" в Самаре, Перми и Симферополе, ООО "ТД "Самарский завод медицинских изделий" и другие компании.

Сумма сделки по приобретению ТЦ "Аквариум" не известна. В "А2МЕД" комментировать эти события не стали.