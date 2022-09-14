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В Самаре откроется юбилейная выставка Елены Макеевой

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 сентября, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) открывается юбилейная выставка Елены Макеевой "Чай на крыше" (0+).

В 2022 г. Елена Макеева отмечает юбилей. "Полвека, это очень много, но для художника это период расцвета. Давно ученые доказали, что до 40 лет художник набирает некий багаж: впечатления, техники, опыт, манеру, а после сорока начинается вполне зрелая личность", — отмечают организаторы.

Елена окончила Самарское художественное училище и Самарский государственный педагогический университет, отделение "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство".

Творческая деятельность Елены Макеевой началась в 2001 г. на областной выставке Союза художников в Самаре. С этого времени она совмещает творчество и преподавание. Елена Макеева член Союза художников России с 2006 года. Участвует в международных, всероссийских, региональных выставках. Живя последние несколько лет в Крыму, она и в Самаре участвует сразу в нескольких выставках. Будучи художником широкого диапазона, Елена Макеева предстает на выставках не только как живописец, но и как мастер станковой графики.

В целом творчество Елены Макеевой отличается экспрессией, динамичным наложением красочного слоя, или штриха. Ее произведения несут определенный образный строй, отличаются пластической выразительностью.

Часто на выставке Макеевой представлены городские пейзажи. Все они написаны а-ля прима, в один прием, свободно, спонтанно. Живопись корпусная, без лессировок. На всех работах красочное тесто оставляет впечатление легкого рельефа. Колорит горячий, чистые цвета, словно вибрируют в иллюзорном пространстве полотен с изображением Бахчисарая, Симеиза. В городских мотивах сюжетом являются как будто случайные уголки. Елена Макеева внимательно запечатлевает стоянки для велосипедов, трамваи, троллейбусы. При этом такие детали не доминируют в мотиве. В сюжете главное архитектура города, его атмосфера и энергетика. В последнее время Елену Макееву привлекают и морские пейзажи.

Выставка продлится с 16 сентября по 12 октября.

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