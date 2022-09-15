Ключевская Сопка: стоимость и нюансы восхождения

Июль и август — самые "горячие" месяцы для горных походов и альпинизма. В это время в горах устанавливается благоприятная погода — одно из главных условий удачных восхождений. Самарский турист Иван Вырин уже несколько лет проводит свой отпуск с рюкзаком на спине. За его плечами походы по Уральским горам, Западному Кавказу, Приэльбрусью, восхождения на высшую точку России — Эльбрус (5642 м) и гору Казбек (5033 м). В августе этого года путешественник отправился на Камчатку и делится своим опытом восхождения на Ключевскую Сопку.

Посетить высший действующий вулкан Евразии — Ключевскую Сопку (4850 м) не так чтобы просто — нужна хорошая физическая форма, благоприятная погода и много других сопутствующих условий. Но, конечно, начинается все с логистики: из родного города за МКАДом туристу необходимо попасть в столицу. Затем на самолете пересечь девять часовых поясов и приземлиться в Петропавловске-Камчатском.

Аэропорт "Елизово"

Билеты на самолет были куплены за восемь месяцев до путешествия — в октябре 2021 г.: тогда крупнейшая авиакомпания устроила распродажу, и обошлись они в 24 тыс. руб. "туда — обратно". Билеты на поезд, от Самары до Москвы и обратно, приобретались уже непосредственно перед отпуском, на них ушло около 8 тыс. рублей.

С билетами на самолет тоже есть свои нюансы — уместить необходимое туристическое снаряжение в вес 23 кг для багажного отсека и 10 кг для ручной клади, задача не из простых. Собирая рюкзак, тщательно отбираешь каждую вещь. Я "пересобрал" его раза два-три. В итоге уместился в 22 кг, а это альпинистское снаряжение, одежда, палатка, спальник, посуда и так далее.

Покупка места в состав группы в поход на Ключевскую у турфирмы обошлась в 80 тыс. руб., при учете раннего бронирования. В эту стоимость входило сопровождение опытных гидов, питание, общественное снаряжение (альпинистские веревки, газ, горелки, посуда для приготовления пищи), спутниковый телефон для экстренной связи, трансферы по всему маршруту на полуострове.

На съем жилья в Петропавловске-Камчатском, питание, такси, сувениры и гостинцы было потрачено около 15-20 тыс. рублей.

Итого, все про все, обошлось в сумму чуть более 130 тыс. рублей.

Что брать с собой?

Естественно, в первую очередь удобные и проверенные трекинговые или горные ботинки. Немаловажным будет качественный и вместительный рюкзак. С ним турист проводит большую часть своего отпуска.

22 кг снаряжения

Спальник для низких температур. В моем случае, это спальный мешок с температурой комфорта до "-12℃". Позволяет не замерзнуть в горах, где ночами температура достигает минусовых значений. Обязательно каремат — плотный полиуретановый коврик или надувной туристический коврик.

Пуховка, теплые штаны, комплект одежды с хорошими свойствами влаго- и ветрозащиты, перчатки, варежки-верхонки, теплый бафф, шапка или подшлемник, легкие сапоги ЭВА.

Специальное снаряжение: каска, ледоруб, альпинистские кошки, карабины, страховочная система. Все это можно взять и на прокат, но стоимость аренды иногда составляет чуть ли не половину стоимости тура.

Палатка. Желательно, горная, всесезонная. Сколько доводилось видеть случаев, когда у туристов от сильного ветра в горах ломало дуги и, соответственно, рвало тенты. Многие туристы "покупают" место в палатке у организаторов похода.

Я всегда с собой беру свою горелку, даже если эта опция входит в общее снаряжение: в случае непогоды можно не выходя из палатки вскипятить себе воды, приготовить еду. Для готовки использую титановую кружку объемом 0,7 л.

День первый

Рано утром мы отправились на автобусе из административного центра Камчатского края до поселка Козыревск. В группе 16 туристов и три гида. Путь составил 554 км, из которых около 300 по бездорожью.

Затем в поселке мы пересели на "вездеход" — "Урал" с кунгом, который через лес и тундру (75 км) доставил нас на вулканическую станцию "Копыто". Ночевали в палатках.

День второй

В этот день началась активная часть нашего похода. С утра, когда вышли на маршрут, светило солнце, но уже спустя полчаса начался дождь. С каждым часом он становился все сильнее и сильнее. Поливало так, что ничего не было видно. Впервые мои "Граниты" (горные ботинки) промокли насквозь, а видели они многое на своем веку.

Прошли под дождем весь день — 16 км, с набором высоты 800 метров (это с рюкзаками под 25-30 кг). Дополнительный вес — распределенная между участниками группы еда, газ, общественное снаряжение.

Медвежье семейство

До места лагеря дошли уже изрядно продрогшие. Вокруг плотный туман. Палатку ставил на автомате, даже не помню, как в ней оказался. В себя пришел, когда был в сухой одежде и сапогах (кстати, лучший экип для Камчатки).

Скорый ужин, обсудили маршрут на новый день, прогнали от лагеря медведицу с медвежатами и спать. По палатке опять застучал дождь. "Вот и посмотрел Камчатку…" — подумал я.

Дни третий и четвертый

Видимо, полуостров решил сжалиться над нами и подарил утром ясное небо. Перед нами открылись вулканы Плоский и Острый Толбачик, Камень, Ключеская Сопка, Ушковский. После таких пейзажей настроение заметно улучшилось, да и по маршруту пошли веселее. Однако дальше нас ждали "безжизненные" картинки: камни, лед, вулканический пепел и шлаки, никакой зелени.

Вулканы Плоский и Острый Толбачик

Третий и четвертый дни маршрута мы шли по таким пейзажам через ледник Малая Антарктида к леднику Богдановича и дальше вверх, вверх.

По ледникам шли строго по ТБ (требования безопасности): каска, кошки, страховочная система.

Погода радовала — преимущественно без осадков, легкий ветер. А вот ледник подкинул нам проблем: много трещин, ледовых стен и промоин с быстрыми ручьями, пришлось делать немаленький крюк, чтобы все это обойти. В итоге выбились из плана и не дошли до запланированного места ночевки. Лагерь разбили в первом удобном месте. Только поставились и началась пурга. Быстро поужинали и отбой. Впереди нас ждал трудный день.

День пятый

Пятый день был самым насыщенным в нашей походной программе: предстоял штурм перевала Вулканологов (3300 м) и акклиматизационный выход на Ключевскую до высоты 3800-3900 м.

Утром распогодилось и оказалось, что мы разбили лагерь у самого подножия двух гигантов — вулканов Камень и Ключевская Сопка.

Погода — отличная, на перевал мы почти "взлетели", и уже к обеду ставили лагерь, зарывая палатки в снег.

На перевале Вулканологов

На перевале Вулканологов очень ветрено, вечерами дуло по 35-40 км в час, поэтому обкладывали палатки камнями, строили снежные стены. Нам предстояло провести здесь две ночевки. Такие меры безопасности очень спасли — все ушли без потерь. А вот у ребят из параллельной группы — минус четыре палатки…

За обедом обсудили акклиматизационный выход и прогноз погоды, по всем фактам получалось, что самое благоприятное "окно" для штурма вершины — ближайшая ночь. Решено: идем на "аклимуху", ужин, отбой и в 4 утра на штурм.

Акклиматизацию прошли хорошо, расставили вешки по маршруту, посмотрели оптимальные пути подхода к вершине.

Спустились в базовый лагерь ближе к семи вечера, поднимался ветер. Ужин и отбой, но, как обычно, в ночь перед штурмом не спалось…

День шестой. Восхождение

Сна ни в одном глазу. В голове куча мыслей, волнение. Встал задолго до будильника. Несколько раз проверил снаряжение, сложил в рюкзак запас теплых вещей, пуховку, верхонки, аптечку, перекус, залил кипяток в термос.

В 4:00 вышли с перевала Вулканологов (3300 м), через пару часов были на 3800 м — точке нашей акклиматизации. Оставалось еще 1000 м вверх по склону с углом наклона 33 градуса и никаких "полочек", чтобы отдохнуть. Пригревало солнце, с вулкана полетели первые камни.

На высоте около 4000 м шлаковые поля сменились фирном (плотный снег), по нему идти в кошках гораздо удобнее, к тому же, в снег можно "зарубиться" и немного отдышаться.

Самочувствие рабочее, никаких признаков горной болезни. Погода — супер. Периодически летают камни. Метр за метром идем к цели.

В 11:20 я и мой друг — Руслан, уставшие, но очень счастливые, стояли на вершине — у кратера Ключевской Сопки. Пахнуло сероводородом, вулкан то — действующий, постоянно пыхтит. К счастью, газы уносило ветром, так что дышалось свободно.

На вершине вулкана Ключевская Сопка. Маршрут восхождения имеет категорию сложности 2А.

Быстро сфотографировались, дождались отставших ребят, перекусили и вниз. Спуск отнял сил и времени не меньше, чем подъем. Только в седьмом часу добрались до лагеря. Сухо поздравили друг друга: "С горой!" и разошлись по палаткам. Спустя 15 минут перевал накрыла пурга, и поднялся шквальный ветер. В эту ночь спалось очень крепко.

День седьмой

Дом на перевале Вулканологов

Восхождением на Ключевскую Сопку наши приключения не закончились, впереди было еще четыре ходовых дня.

С перевала Вулканологов спускались по краю ледника Шмидта. Идешь и чувствуешь себя участником лунной программы — ландшафт располагает.

Начались трудности с чистой водой, ручьи из-за дождей и обильного таяния снега и льда превратились в грязевые потоки.

К концу дня еще и погода подкинула проблем — лег густой туман. До планируемой стоянки было еще километров пять, но решили не рисковать. Лагерь разбили в первом подходящем месте. Страшно хотелось пить… Набрали воду в ближайшем ручье, ну как воду — "какао", пытались профильтровать, но безуспешно. Поужинали и спать.

На утро от жажды спас конденсат на палатке. Начинался восьмой день нашего прохода. Погода налаживалась. Предстояло пройти почти 13 км по выжженной пустыне — последствия катастрофического извержения вулкана Безымянный в 1956 году. В этот день песок был везде: в ушах, глазах, ботинках.

Заснеженные вершины вулкана Овальная Зимина

К вечеру добрались до вулканологической станции "Плотина". Одно из красивейших мест маршрута.

Свою палатку расположил так, что через один вход можно было любоваться на заснеженные вершины вулкана Овальная Зимина, а через другой — на Безымянный — небольшой, но очень активный вулкан.

Девятый день оказался самым безмятежным в нашем "маршрутном листе". Поздний подъем на базе "Плотина", никаких дальних переходов и тяжелых рюкзаков. Сходили небольшую радиалку (13 км) на "Марсово поле", понаблюдали за наглыми евражками и пугливыми тарбаганами. Много фотографировали, болтали, пили чай, ели ягоду. А к концу дня еще и огненный закат удалось посмотреть. Туристическая идиллия, но продолжалась она, к сожалению, не долго.

Заключительный десятый день активной части маршрута стал самым трудным.

Ночью начался дождь, который продолжался почти сутки, с небольшими перерывами. Порой он настолько усиливался, что видимости не было дальше пяти-шести метров.

В этот день должны были идти около 18 км до поляны Эдельвейсов, но ввиду погодных условий приняли решение двигаться сразу до станции "Копыто". Тем самым мы замыкали наш кольцевой маршрут по вулканам Ключевской группы.

Переход от "Плотины" до "Копыто" вышел 28 км и занял девять часов. Два из них мы потратили на форсирование реки Студеная, которая сильно разлилась из-за обильных дождей. Дождь был настолько сильный, что не справлялись даже влагозащитные костюмы: куртки и штаны.

Добравшись до вулканологической станции уже привычно расставили палатки, мокрые вещи развесили под навесами на альпинистскую веревку. Дождь закончился, поднимался ветер и появилась надежда, что вещи и палатки удастся хоть немного просушить.

Утром нас ждал обратный трансфер в поселок Козыревск, где мы задержались на ночевку. Сняли гостевой дом, где сходили, наконец-то, в баню и выспались на мягких кроватях.

Вернувшись в Петропавловск-Камчатский, сняли двухкомнатную квартиру на троих человек. Аренда жилья — 3-4 тыс. руб. в сутки.

Такси — отдельная статья расходов: если в городе стоимость поездки на популярном агрегаторе вполне адекватная, то выезд за город — это чуть ли не 4-5 "счетчиков". Столкнулись с этим отправляясь на Халактырский пляж.

Продукты. На молочную продукцию, овощи и фрукты цены зашкаливают. Так, небольшой питьевой йогурт известной фирмы обойдется в 195 руб., а обычный йогурт в "стаканчике" объемом 200 мл — 150 рублей.

Цены на местные деликатесы тоже не радуют. Так, на центральном рынке красная икра стоит от 3,5 до 6,5 тыс. руб. за килограмм, в зависимости от рыбы. Продавцы клятвенно обещают, что она доедет до дома (видимо, в ней достаточно консервантов, чтобы продукт не испортился). Цены на красную рыбу тоже сильно "кусаются".

Вулканы Плоский и Острый Толбачик

Коротко о камчатском приключении в цифрах и фактах:

✅ 16 дней — туда-обратно;

✅ 130 тыс. рублей;

✅ успешно взошли на высший действующий вулкан Евразии — Ключевскую Сопку (4850 м);

✅ прошли больше 125 км по тундре, шлаковым полям, ледникам и выжженной пустыне;

✅ форсировали три горных реки;

✅ почувствовали на себе все прелести камчатской погоды: суточные ливни, пургу, бус, штормовой ветер 40 км в час;

✅ встретили пять взрослых медведей и медведицу с двумя медвежатами, бессчетное количество евражек (беренгийский суслик) и тарбаганов (черношапочный сурок);

✅ возненавидели и, конечно же, полюбили Камчатку.