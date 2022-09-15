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Кино Культура

Мягкий кинотеатр приглашает поучаствовать в акции "Кино детям — бесплатно!"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Условия акции простые: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ можно бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет.

Подробности акции:

  • Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании на сайте кинотеатра специальной пометкой "Детям — бесплатно".
  • Ребенок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.
  • С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребенок.
  • Ребенок проходит в зал без билета. Место для ребенка автоматически бронируется рядом с приобретенным местом для взрослого.
  • На входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребенка. Но если ребенок развит не по годам, нужно взять на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.
  • Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте мягкийкинотеатр.рф или в приложении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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