Условия акции простые: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ можно бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет.
Подробности акции:
- Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании на сайте кинотеатра специальной пометкой "Детям — бесплатно".
- Ребенок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.
- С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребенок.
- Ребенок проходит в зал без билета. Место для ребенка автоматически бронируется рядом с приобретенным местом для взрослого.
- На входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребенка. Но если ребенок развит не по годам, нужно взять на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.
- Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте мягкийкинотеатр.рф или в приложении.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?