Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам

В среду, 14 сентября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований. На заседание были также приглашены члены молодежного правительства Самарской области — молодежный министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Иван Каранов, министр туризма Валерия Рангаева и член молодежного министерства по направлению "Труд, занятость, миграционная политика" Денис Катков.

Участники заседания рассмотрели 10 вопросов повестки дня, все они получили одобрение региональных министров.

Решением областного кабинета утверждена новая налоговая преференция для компаний, являющихся исполнителями или участниками программы социальной газификации. Это льгота по уплате налога на имущество, которая коснется основных средств газораспределительных компаний, зарегистрированных с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 г., то есть объектов, созданных в период действия программы. Норма начнет действовать после одобрения депутатами областного парламента.

"Это позволит повысить качество жизни населения Самарской области и улучшит экологическую ситуацию за счет применения сетевого газа вместо твердого топлива", — отметил в своем докладе Александр Мордвинов.

"Сегодня идет активная работа по исполнению поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина по социальной газификации. До конца 2023 г. 15 тысяч домовладений должно быть обеспечено такой возможностью, то есть газопровод должен быть подведен до границ земельного участка. В настоящее время уже более 16 тысяч человек в уже получили такую возможность. Учитывая, что перед нами стоит задача наращивать темпы реализации этой программы, мы по рекомендации федерального штаба по социальной газификации, как и многие другие регионы, выступили с инициативой по предоставлению льготы по налогу на имущество. Это позволит нашим газораспределительным организациям сэкономить порядка 50 миллионов рублей в год, которые также будут направлены на решение вопросов, связанных с газификацией. Таким образом мы сохраняем оборотные средства. Это небольшой, но важный вклад в ускорение программы", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Областной кабинет одобрил также решения по предоставлению бюджетных кредитов муниципальным районам Большеглушицкий, Кинель-Черкасский, Клявлинский и Приволжский, а также городскому округу Жигулевск. В Кинель-Черкасском районе средства пойдут на завершение строительства новой котельной, остальные муниципалитеты направят ресурсы на рефинансирование долговых обязательств муниципального района перед областным бюджетом.

"У нас сложилась практика замещения коммерческих кредитов муниципалитетов кредитами областного бюджета. Это позволяет значительно экономить расходы местных бюджетов на обслуживание муниципального долга", — акцентировал внимание глава регионального правительства.

Юные коллеги членов областного кабинета министров на заседании областного Правительства представили доклады о своей работе. Все приглашенные члены молодежного Правительства участвуют в областных форумах и акциях, вырабатывают и реализуют новые идеи и инициативы, активно взаимодействуют с профильными министерствами, ведут волонтерскую деятельность.

"Мы активно помогаем в реализации регионального туристического проекта "Поехали", привлекаем к участию в нем блогеров и журналистов, делаем в нашей работе акцент на распространение информации на наших туристических маршрутах и продуктах в СМИ. Много делаем для разработки виртуальных экскурсий и маршрутов. Приятно видеть, что туристические объекты Самарской области становятся все более популярными, в том числе и нашими усилиями", — рассказала молодежный министр туризма Валерия Рангаева.

Молодежный министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды, а по совместительству заместитель председателя молодежного правительства Иван Каранов рассказал, что основной задачей своей деятельности считает экологическое просвещение молодежи. Иван организовал восемь мероприятий по экологическому просвещению детей и молодёжи, среди которых: открытая лекция "Климат и углеродный след" в рамках участия во всероссийском экологическом марафоне "Экопоколение.РЭО"; экоурок на тему основ осознанного образа жизни совместно с Российским экологическим обществом; диалог на равных с руководителем Ботанического сада, приуроченный ко Дню особо охраняемых природных территорий; интерактивная лекция "Роль экологии в повседневной жизни". В качестве организатора и волонтера он участвует в масштабных акциях по уборке лесов, берегов водоемов и общественных пространств, личным примером вдохновляет жителей региона восстанавливать леса и зеленые насаждения.

Министр труда, занятости и миграционной политики Денис Катков активно участвует в мероприятиях молодежного Правительства и проектах Минтруда. Шесть его предложений были включены в региональную долгосрочную программу содействия занятости молодежи.

Молодой человек выступил организатором работы Клуба занятой молодежи и реализации Всероссийского проекта "Про Кадры". В своей работе Денис делает акцент на помощи молодым специалистам в поисках работы и развитии карьеры. В центре занятости при его участии запущен проект "Карьерное сопровождение": любой молодой человек без опыта работы при поддержке карьерного консультанта сможет найти работу или начать предпринимательскую деятельность.

Виктор Кудряшов высоко оценил деятельность молодых коллег. За дополнительными комментариями он обратился к "старшим" министрам — они также признали важность вклада ребят в общую работу. Участники заседания отметили, что молодежное Правительство шестого созыва собрало сильную и активную команду.

"Приятно слушать оценки моих коллег — членов правительства — о работе молодежного правительства. Все члены молодежного правительства глубоко погружены в нашу работу, у нас налажено постоянное взаимодействие, — отметил первый вице-губернатор. — В лице молодых ребят мы видим реальную помощь: их идеи, инициативы — важное для нас подспорье, многие идеи мы реализуем совместно. Я очень доволен, что такие активные молодые люди не ограничиваются узкой сферой своей профессиональной деятельности, а выходят за ее рамки. Это позволяет им получить дополнительный опыт, а понимание основ государственного управления, проблем, которые решаются на уровне муниципалитетов, помогут сделать из них специалистов очень высокого уровня в самые короткие сроки", — заключил Виктор Кудряшов.